Как правильно подготовить отчет по рекламе

26.01.2021, 18:56, Детали

Теги: Бизнес

Инвестировать в рекламные кампании, не позаботившись заранее об оценке эффективности этих вложений – не самая лучшая стратегия. Опытные маркетологи знают, что готовить форму отчетов нужно еще до того, как компания будет запущена. Новички же сначала тратят бюджет, а потом лихорадочно пытаются понять, какие вложения были удачными, а какие нет. В это статье мы расскажем, как грамотно подготовить отчет по рекламе , и какие инструменты для этого нужно использовать.

Какова цель отчетов по рекламе

Многие маркетологи ошибочно думают, что главная цель отчетов – это сообщить руководству об итогах проделанной работы. На самом деле все обстоит несколько сложнее. Основной функцией отчетов можно считать помощь в принятии управленческих решений. С их помощью можно управлять рекламными кампаниями, анализировать РРС-кампании, оптимизировать бюджеты, контролировать стоимости конверсий. В зависимости от поставленных задач, отчет может содержать самую разную информацию. О том, какие данные будут в нем отображены, желательно продумать заранее.

Приведем несколько примеров:

Задача: Увеличение числа кликов по рекламе

Содержимое отчета: Количество кликов и СРС

Задача: Увеличение конверсии

Содержимое отчета: Число заказов или прочих конверсионных событий, а также СРА

Задача: Увеличение ROMI

Содержимое отчета: Доход, расходы, средняя сумма чека

Советы по подготовке отчетов

Очень важно не пытаться включить в отчет слишком много сведений, иначе конечный пользователь может просто утонуть в обилии информации. Вместо одного глобального и универсального дашборда предпочтительно сделать несколько специализированных. При этом следует учесть, что разным специалистам и руководителям нужны отчеты с разными показателями, детализацией и частотой обновления данных. Большое внимание необходимо уделять наглядности и понятности предоставленной информации. Для этого можно сделать следующее:

Добавить контекст. Например, не лишними могут быть данными о тенденциях рынка, статистике конкурентов и других параметрах, которые оказывают влияние на эффективность вашей маркетинговой деятельности.

Снабдить графики и цифры текстовыми комментариями. Это позволит пользователю понять, как и почему были достигнуты те или иные показатели.

Использовать инфографику. Это отличный способ визуализировать информацию, который способен превратить сухую статистику в ясную, понятную и лаконичную картину.

Как часто готовить отчеты и как их правильно анализировать

Частота подготовки отчетов зависит от уровня принятия решений на их основе. Всего существует четыре уровня управления. Самый высокий – это видение. На этом уровне решения принимаются советом директоров или СЕО. Тут отчеты используются для принятия основных маркетинговых концепций и их готовят обычно раз в году. Второй уровень – стратегический. Он требует подготовки отчетов раз в месяц для правильного распределения бюджета по каналам. Третий уровень – тактический. Здесь отчеты применяются чаще всего еженедельно. Они нужны для принятия конкретных решений по кампаниям и объявлениям. Самый низовой уровень относится непосредственно к оценке вклада каждого ключевика или объявления. Обычно за него отвечают внутренние специалисты рекламных сервисов и анализируют отчеты практически в режиме реального времени.

Подготовка отчета – это еще далеко не все. Очень важно правильно проанализировать полученные данные. Ключевые вопросы, которые при этом стоит себе задать, следующие:

Есть ли изменения по сравнению с предыдущим периодом?

В чем причина положительной динамики?

Почему возникает отрицательная динамика?

Как использовать полученные данные в будущем?

Как автоматизировать составление отчетов

Автоматизация очень важна при подготовке отчетности. Она значительно ускоряет и упрощает всю работу, минимизирует количество потенциальных ошибок. На текущий момент существует несколько способов автоматизировать составление отчетов. Одним из лучших считается сервис OWOX BI. Он позволяет собирать всю нужную информацию в облачном хранилище и на ее базе составлять отчеты с любым набором метрик и параметров, не прибегая к помощи аналитиков или разработчиков.