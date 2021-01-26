Генерал США – продление СНВ-III станет хорошим началом отношений Путина и Байдена

26.01.2021, 18:44, Новости дня

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России и США необходимо продлить договор СНВ-III, уверен бывший военный атташе США в РФ Питер Звак. Благодаря этому, как он пишет в своей статье для The Hill, они не только смогут избежать роста напряжённости в отношениях, но и получат возможность и время обсудить новый договор, который будет уже включать все аспекты, но может базироваться на механизмах прежнего.



Reuters

Администрация Байдена должна в срочном порядке договориться с Россией о продлении СНВ-III, уверен бывший военный атташе США в РФ бригадный генерал в отставке Питер Звак. Поэтому, как он пишет в своей статье для The Hill, он был рад услышать от нового президента США Джо Байдена, что это входит в число его первейших интересов.

Помимо того он говорил о возвращении к Парижскому соглашению по климату и ВОЗ. Как отмечает Звак, Белый дом явно проводит тесные консультации с союзниками по НАТО, которые точно рады приходу Байдена. И Россия, в свою очередь, неоднократно говорила о готовности продлить соглашение.

Помимо продолжающейся битвы против коронавируса, внутренних споров и экономических трудностей, нет ничего более угрожающего для выживания США и всего мира, чем перспектива, что РФ и США при их ядерном оружии скатятся в ужасную и ничем не сдерживаемую новую гонку вооружений, где не может быть победителей, пишет Звак. Если СНВ-III не продлить, то вновь на сцену выйдет подход, при котором главное внимание будет уделяться вооружениям — весьма устаревший подход для всё более асимметричного мира. У стран станет меньше сдержек и противовесов, меньше точек для контакта, они станут гораздо уязвимее для возможного даже случайного ядерного инцидента.

Сам СНВ-III устаревает и не учитывает ни рост Китая, ни новые вооружения и технологии, согласен автор статьи. Но при этом у него есть испытанный временем и всё ещё работающий механизм регулирования и верификации. И он может дать время российским и американским дипломатам, чтобы составить новый дополненный договор, который будет включать и Францию с Великобританией, и Китай. Без этого механизма и новый договор составлять будет трудно и долго.

Наконец, продление СНВ-III — это возможность для Москвы и Вашингтона начать работу Путина и Байдена с позитивного события. Как отмечает автор статьи, отношения сейчас у двух стран ужасные, но диалог на высших уровнях продолжается. И продление СНВ-III может открыть двери и для других инициатив, в том числе и по Договору по открытому небу.

«Это по-настоящему важное время для отношений между Россией и США, — пишет автор статьи в The Hill. — Продление СНВ-III будет шагом к укреплению доверия и контактов между нашими опасно вооружёнными и не доверяющими друг другу странами, который тут же даст весомые результаты».