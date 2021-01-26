 

Пир во время COVID — британская полиция пресекает незаконные вечеринки

26.01.2021, 18:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Великобритании действуют карантинные меры, однако некоторые британцы всё равно организуют и посещают вечеринки, которые сейчас под запретом. Так, на прошлой неделе лондонская полиция разогнала вечеринку, на которой присутствовали 300 человек. Все, кого удалось поймать, получат штрафы по 200 фунтов стерлингов, пишет Sky News.

Как пишет полиция, 300 человек присутствовали на незаконно устроенной вечеринке на заброшенной железнодорожной арке. Когда участники вечеринки попытались убежать, полиции удалось задержать 78 человек. Они получили предписание о штрафе, всем придётся заплатить по 200 фунтов стерлингов.

ДЖОН ЭПТЕР, глава Федерации полиции Англии и Уэльса: Это максимально безответственное поведение. Эти люди не только себя ставят под угрозу, о чём они, похоже, не беспокоятся. Но они ставят под угрозу всё общество и моих коллег, которым приходится с ними разбираться. Это полностью безответственно, но, к сожалению, это становится нормой.

Полицейские нашли звуковые системы. Они надеются, что это поможет им выйти на организаторов, и те могут получить штрафы по десять тысяч фунтов стерлингов. После рейда ответственные полицейские собрали оставленный мусор.

МАРТИН БРАНТ, корреспондент Sky News: Полиция осудила проведение вечеринки, назвала её участников крайне эгоистичными. Они ставят в опасность других и вынуждают полицию рисковать собственным здоровьем.

Некоторые из тех, кто сбежал, воспользовались лестницей с заднего хода. Были явные свидетельства, что они в спешке пытались скрыться от полиции. Одна девушка вернулась, чтобы найти что-то, что обронила.

МАРТИН БРАНТ: Вы не чувствуете какой-то вины за то, что люди заболевают и умирают?

УЧАСТНИЦА ВЕЧЕРИНКИ: Да, чувствую. Думаю, я довольно импульсивный человек. Я вижу, что так везде происходит. Так что часть тебя чувствует, будто что-то упускаешь. Я не говорю, что делаю так постоянно, но иногда хочется пойти и посмотреть, что там происходит, и почувствовать это на себе, если видишь, что все так делают.

На прошлой неделе полиция пресекла и другие собрания. Они обнаружили 150 гостей на незаконной свадебной вечеринке. В полиции настаивают, что все присутствующие на таких собраниях получат штрафы.

Мартин Брант, Sky News, Восточный Лондон.

Дата выхода в эфир 24 января 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / Москвичам пообещали первый снег

14.09 / ВОЗ спрогнозировал рост смертности из-за COVID-19 в Европе

03.11 / В платежной системе SberPay появилась поддержка MasterCard

02.09 / Грузчик избил актера Юрия Шлыкова

07.08 / Лукашенко: Я никогда не начну стрелять первым. Это подарок будет

08.07 / Москва и Берлин обсудили производство российской вакцины от коронавируса в Германии

16.10 / Марина Порошенко призвала киевские власти закупить школьникам и учителям Киева электронные планшеты

27.09 / В столкновении автобуса и грузовика под Калининградом погибли семеро

26.11 / “В 60 раз меньше, чем у NASA”. Глава РАН заявил, что финансирование научного космоса в России снизилось до минимума

10.09 / В Украине обновили карантинное зонирование, США ввели санкции против украинского нардепа. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска