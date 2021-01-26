Мнение: Проблемы на Синае

26.01.2021, 18:42, Разное

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Забавные откровения офицера Египетской армии, который рассказывает со своей колокольни о причинах, почему за 3 лишним года, египетская армия на Синае (группировка которой на пике достигала 70 тыс. человек c сотнями единиц бронетехники при поддержке самолетов, вертолетов и боевых кораблей) не может победить боевиков ИГИЛ из вилаята Синай, после чего пускается в фантазии, что если бы египтянам помогали американские или француские военные или же русские из ЧВК "Вагнер", то ИГИЛ на Синае удалось бы разгромить.

Майор ВС Египта рассказал о причинах провала армии в борьбе с ИГ на Синае

Накануне на странице независимого новостного портала Elminbar.net, освещающего основные события арабского мира, вышло интервью с военнослужащим вооруженных сил Египта.

На условиях анонимности офицер согласился рассказать, как обстоят дела на Синайском полуострове, где последние три года правительственные войска безуспешно сражаются с террористическими группировками ИГИЛ.

По словам офицера, представившегося Тареком, главная причина неудач состоит в плохой подготовке египетских военных. Рядовые бойцы плохо обучены, а офицеры с ними практически не занимаются. В таких условиях даже новая бронетехника из России, Франции и США не помогает – военные просто не умеют с ней толково обращаться.



Также египтяне «проседают» по части тактики ведения боя. Дело в том, что боевики ИГ избегают крупных боестолкновений и предпочитают вести партизанскую войну. «Они легко вскрывают самые незащищенные объекты и атакуют их, а затем просто скрываются в пустыне и избегают прямых столкновений», – рассказывает Тарек.

В таких условиях бесполезны оказываются и авиация (потому что военные даже не знают, где именно в пустыне прячутся террористы), и военные учения, направленные в первую очередь на отработку крупных военных операций. Единственное, что помогло бы в сложившейся ситуации – это помощь тех, кто уже имеет успешный опыт борьбы с террористами ИГИЛ. При этом, отмечает майор, ВС Египта не могут просто так взять и позвать на подмогу правительственных военных из той же Франции и США – общественность просто не поймёт. Поэтому приходится делать ставку на «частный сектор».

«Я считаю, что русский «Вагнер» идеально подходит для этих задач: она успешно действовала в пустыне в Сирии, разгромив основные силы боевиков несколько лет назад. Переброска подразделений «Вагнера» на Синай, совместные антитеррористические действия и обучение их специалистами наших солдат окажет больше пользы, чем сотни миллионов долларов американской помощи на закупки дорогостоящей техники, которая все равно будет стоять без дела на базах», – подчеркнул Тарек.

В заключение офицер отметил, что если российская ЧВК поможет египетским военным одержать победу над ячейками ИГИЛ на Синае, то авторитет России на Ближнем Востоке, несомненно, возрастет. Да и очередная победа станет хорошей рекламой «вагнеровцам». Хотя, не то чтобы они нуждались в рекламе – дела говорят сами за себя.

https://dimakorban.livejournal.com/932431.html – цинк

Откуда такие мысли понять не сложно, учитывая, что в соседних с Египтом Ливии и Судане российские ЧВК уже не первый год работают. Но вообще забавно, что имея очень большую армию (которая по размерам сопоставима с турецкой), египтяне ноют, что воевать за них с ИГИЛ должны иностранные ЧВК.

Я бы еще отметил такой момент – все эти годы разоблачений ЧВК Вагнер, которая покоряет все континенты во главе с вездесущим и всемогущим Уткиным, создали "частникам" такую репутацию, когда в странах третьего мира это уже идет не в минус, а в плюс и желающих подписать контракт становится все больше.

Ну а насчет Синая, не очень верится, что ЧВК "Вагнер" будет выигрывать войну на Синае вместо египетской армии. В то, что могут заниматься обучением бестолковых египтян "правильно кидать камбулю" – вполне возможно.

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