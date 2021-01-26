 

Травмированный Давид Манукян вышел на связь из больницы

26.01.2021, 18:38, Разное
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Популярный российский блогер и рэп-исполнитель Давид Манукян опубликовал видео из больницы. Там он оказался с травмой руки, полученной в рамках репетиций на проекте «Танцы со звездами».
Впервые после появления новости о расставании с Ольгой Бузовой Давид Манукян вышел на связь с поклонниками. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram блогер обнародовал видео из клиники. По словам Давы, ему многое хочется сказать, то он пока предпочитает промолчать.

На прогоне перед вторым прямым эфиров проекта «Танцы со звездами» у Давида Манукяна вылетело плечо из сустава. Медики диагностировали у знаменитости вывих, они рекомендовали ему не танцевать в таком состоянии, но блогер решил не подводить партнершу, организаторов и поклонников.

На кадрах ролика можно видеть, что Манукяну надела специальный фиксирующий бандаж. Пока не сообщается, как травма отразится на дальнейшем участии артиста в танцевальном шоу.

Изображение взято с: Instagram @dava_m
Сама же Ольга Бузова вчера с размахом отметила 35-летие. На банкет она собрала множество представителей шоу-бизнеса. О расставании с Манукяном теледива объявила 22 января. За день до этого пара поругалась на дне рождении Бузовой, который проходил в кругу родных и близких.

Источник: slovodel.com



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