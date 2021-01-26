Многие люди живут с симптомами сотрясения мозга

26.01.2021, 18:36, Разное

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В новом исследовании приняли участие более 31 тысячи молодых людей – кадетов и студентов-спортсменов. Ни у кого из них не было сотрясения мозга, но все они прошли стандартное обследование для выявления симптомов этого состояния. Наряду с этим ученые собрали медицинские данные об участниках.

О наличие хотя бы одного признака недавно перенесенного сотрясения мозга сообщили больше половины участников исследования. У 11-27% участников симптомы были настолько выразительными, что подходили под критерии диагностики посткоммоционного синдрома. Наибольшая их доля была среди женщин-кадетов (27,6%), наименьшая – среди мужчин-спортсменов (11,4%).

Что такое посткоммоционный синдром

Посткоммоционным синдромом (от лат. commotio – сотрясение) – комплекс симптомов, которые можно обнаружить у человека в течение недель или месяцев после сотрясения мозга. Такой диагноз ставят при снижении когнитивных способностей (памяти, способности к концентрации внимания, скорости мышления) после травм головы. Синдром сопровождается длительной головной болью, головокружением, слабостью, нарушениями сна.

Откуда берутся эти симптомы?

Анализ медицинских данных об участниках исследования показал, что чаще всего признаки посткоммоцимонного синдрома находили у людей, которые плохо спали ночью перед тестом. Важнейшими факторами, связанными с появлением признаков сотрясения, были психические расстройства (депрессия, тревожность, синдром дефицита внимания и гиперактивности), стресс и мигрени. Кроме того, признаки сотрясения чаще встречались у студентов с академическими проблемами и на первом году обучения.

«Цифры были велики. Они согласуются с имевшимися ранее данными, но все равно шокируют. Элитные спортсмены, которые физически подтянуты, испытывают так много симптомов, о которых обычно сообщают после сотрясения. То есть, у обычных людей их может оказаться еще больше», – сказала Жаклин Каччезе (Jaclyn Caccese), доцент Университета штата Огайо, соавтор исследования.

Симптомы сотрясения вносят путаницу

Тот факт, что признаки посткоммоционного синдрома могут появляться и без сотрясения мозга, затрудняет работу спортивным врачам. Спортсменам разрешают вернуться к соревнованиям после сотрясения, если у них исчезли признаки его последствий. Однако исследование показывает, что многие из них появляются в достаточном для диагностики ПК по другим причинам.

«Когда пациент после сотрясения мозга приходит в неврологическую клинику через месяц после сотрясения, нам нужно знать, были ли у него эти симптомы раньше, чтобы понять их настоящую причину. После этого мы можем начать лечить симптомы, связанные с сотрясением, чтобы помочь человеку поправится», – объяснила Каччезе. Она добавила, что в будущем вместе с коллегами собирается выбрать группу симптомов, наиболее характерных для сотрясения.