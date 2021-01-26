ООН призвала Израиль провести вакцинацию от коронавируса среди палестинцев

26.01.2021, 18:26, Новости дня

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Новый спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд выступил с призывом к Израилю провести вакцинацию среди палестинцев, которые находятся на оккупированных территориях.

«Кризис, вызванный пандемией COVID-19, продолжает оказывать тяжелое воздействие на жителей Палестины», – сказал Веннесланд в своем первом выступлении перед Советом Безопасности ООН, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что в секторе Газа показатели смертности особенно высоки. Спецкоординатор ООН уверен, что усилия обоих правительств помогли бы контролировать пандемию.

«ООН также поддерживает готовности властей Палестины получать вакцины через [созданный под эгидой ВОЗ] механизм COVAX. Первые партии для приоритетных групп населения могут поступить в первой половине 2021 года», – добавил Веннесланд.

Ранее СМИ сообщали, что у нескольких жителей Израиля, привитых первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции от компании Pfizer, парализовало лицевой нерв.

В РФ израильская клиника «Хадасса Москва» сообщила о том, что прекращает переговоры с Pfizer и отказывается от планов покупать эту вакцину. Пациентам будут предлагать российский препарат «Спутник V».

Поставка вакцин от коронавируса посредством международного механизма COVAX может начаться в феврале.

COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.