 

Рейтинг Зеленского упал до минимума

26.01.2021, 18:22, Разное
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Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал результаты социологического опроса жителей страны. Если бы выборы президента проходили во второй половине января, то за Владимира Зеленского отдали бы голос 13,4% респондентов. Отметим, что в 2019 году его поддержали 73,2% избирателей.

На втором месте находится экс-президент Петр Порошенко. Председателя партии “Европейская солидарность” поддержали 10,6% опрошенных. Далее идет глава “Батькивщины” Юлия Тимошенко с 8% голосов. Четвертую позицию занимает политик Юрий Бойко – его поддержали 7,4% респондентов.

Если бы в стране проводился второй тур в паре Зеленский и Порошенко, то за действующего лидера проголосовали бы 30,6% опрошенных. Бизнесмена поддержали бы 24,9% украинцев. Примечательно, что более 19% респондентов отказались принимать участие в выборах.

В конце 2020 года социологический Центр Разумкова также провел
опрос среди граждан. 42% украинцев назвали Владимира Зеленского
“разочарованием года”. По словам экспертов, недовольство граждан
связано с невыполнением президентом обещания урегулировать конфликт на
юго-востоке страны.



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