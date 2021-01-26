Мнение: Навального назначат следующим президентом РФ.

26.01.2021, 18:18, Разное

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Сразу напишу, что я очень информированное лицо. Три года работал в CIA, а в настоящее время работаю в DARPA.

У меня много друзей было в администрации Обамы и Трампа. Многие из их перешли в администрацию Байдена.

Кратко говоря, в США приняли решение следующем президентом России назначить Навального.

Однако не всем стоит этому радоваться.

Навальный никогда не требовал, чтобы все дела рассматривались судом присяжных и не протестовал против статей УПК, которые позволяют подавать протест на оправдательный вердикт присяжных.

Кроме этого он поддерживает миф о патогенности безвредного вируса SARS-CoV-2.

Навальный типичный троцкист.

К сожалению, он станет президентом РФ. Байден его назначит.

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