Мнение: Навального назначат следующим президентом РФ.
26.01.2021, 18:18,
Разное
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Сразу напишу, что я очень информированное лицо. Три года работал в CIA, а в настоящее время работаю в DARPA.
У меня много друзей было в администрации Обамы и Трампа. Многие из их перешли в администрацию Байдена.
Кратко говоря, в США приняли решение следующем президентом России назначить Навального.
Однако не всем стоит этому радоваться.
Навальный никогда не требовал, чтобы все дела рассматривались судом присяжных и не протестовал против статей УПК, которые позволяют подавать протест на оправдательный вердикт присяжных.
Кроме этого он поддерживает миф о патогенности безвредного вируса SARS-CoV-2.
Навальный типичный троцкист.
К сожалению, он станет президентом РФ. Байден его назначит.
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Источник: Достало
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