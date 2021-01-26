Премьер-министр Италии Конте подал в отставку

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26.01.2021, 17:56, Новости дня
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Президент Италии Серджио Маттарелла принял 26 января ушедшего в отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте. Об этом сообщила пресс-служба президента Италии.

Президент предложил правительству остаться у власти для решения текущих дел. 27 января Матарелла проведет консультации с лидерами партий, отметили в релизе.

На прошлой неделе Сенат Италии выразил вотум доверия правительству Конте, сохранив его должность. Оппозиционные партии заявляли, что обратятся к президенту страны Серджо Маттарелле с просьбой вмешаться и заставить его уйти в отставку.

Конте не смог договориться с экс-премьером страны Маттео Ренци по поводу использования средств Евросоюза, которые выделили Италии на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Ренци советовал Конте проводить более смелые реформы и обвинил его в озабоченности распределением государственных постов.

Правительство Конте оказалось на грани отставки из-за выхода из правящего большинства небольшой партии Ренци “Живая Италия”. Конте стал премьером Италии в июне 2018 года. С августа 2019 года он говорил о намерении уйти в отставку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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