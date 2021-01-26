“Капался, разное было. Я этого не скрываю”. Павлик рассказал, почему бросил пить

26.01.2021, 17:56, Новости дня

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55-летний украинский певец Виктор Павлик в интервью, которое 24 января вышло в эфире телеканала “ПравдаТУТ”, заявил, что отказался от употребления спиртного из-за его непереносимости организмом.

“Я был тусовщиком, был моложе, позволял себе выпить все, что горело. Организм воспринимал все хорошо. Но настал такой момент, когда он начал отказываться от алкоголя. Мне было очень трудно отходить. И капался, разное было. Я этого не скрываю. И я понял, что свой пруд уже выпил”, – рассказал Павлик.

По словам артиста, врачи предупредили, что если он будет продолжать употреблять алкоголь, то умрет.

“90% людей пьют, и им ничего, а я отношусь к той категории людей, которым пить нельзя и организм уже не принимает. Ну и, конечно, [важна] поддержка. Моя [четвертая жена] Катя меня в этом поддерживала и поддерживает дальше”, – подытожил он.

ВИДЕОКомментарий Павлика об алкоголе можно послушать, начиная с 40.00.Видео: ПравдаТУТ / YouTube

Павлик родился в 1965 году в городе Теребовля Тернопольской области. В 1997 году вышел его первый сольный альбом “Шикидым”. В 2016 году Павлику присвоено звание народного артиста Украины.

В 2020 году он женился в четвертый раз на своем концертном директоре Екатерине Репяховой. В январе 2021 года стало известно, что супруга Павлика беременна. Для нее будущий ребенок станет первенцем.

У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Младший сын артиста Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после борьбы с раком.

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