Пассажирские железнодорожные перевозки в Украине в 2020 году сократились более, чем наполовину – Криклий

26.01.2021, 17:56, Новости дня

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В 2020 году пасажирские железнодорожные перевозки в Украине сократились более чем в два раза по сравнению с 2019 годом. Об этом в интервью “РБК-Украина”, которое вышло 26 января, рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

“На конец года мы вышли меньше чем на половину, на 44% от количества пассажиров, которых перевозили годом ранее. Этот год, думаю, уже будет лучше”, – сказал министр.

Криклий напомнил, что на три месяца в Украине пассажирские перевозки были прекращены.

“Это существенно повлияло и на финансовые результаты, и на количество перевезенных пассажиров. Плюс, те противоэпидемические рекомендации, которых мы придерживались, от Министерства здравоохранения также ограничивали заполнение поездов во время усиленных карантинных мероприятий”, – сказал глава ведомства.

Как сообщила “Укрзалізниця”, в 2019 году было продано 53 млн 356 тыс. билетов, а в 2020-м – 19,5 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В связи с пандемией в Украине в марте были прекращены пассажирские железнодорожные перевозки, которые возобновились 1 июня.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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