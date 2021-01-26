 

Добкин записал ролик о Харькове. С Кернесом и мостом в Киеве

26.01.2021, 17:56, Новости дня
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Бывший нардеп, экс-мэр Харькова и бывший глава Харьковской областной госадминистрации Михаил Добкин записал ролик о Харькове, видео он выложил в Telegram 26 января. 

“Мы через многое с ним прошли вместе. Много вместе успели сделать. О многом хочется написать и рассказать. Обязательно это сделаю. Но позже. А сегодня оставлю этот ролик здесь и вместе с вами просто буду смотреть и слушать”, – написал Добкин. 

В ролике политик не говорит ничего, в 30-секундном видео показывают достопримечательности Харькова и Дарницкий мост в Киеве. Видеоряд сопровождается саундтреком к советскому фильму “Свой среди чужих, чужой среди своих”, за кадром слышна нарезка цитат из интервью покойного Геннадия Кернеса, который был мэром Харькова последние 10 лет. Также в ролике показаны кадры с самим Кернесом. 

В частности, там звучит фраза, которую Кернес сказал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону в 2017 году: “С харьковчанами мы добились больших результатов. Харьков мы все любим, это наш родной город – поэтому мы его будем защищать везде и всегда”. 

“Я никаких преемников не готовлю, потому что не считаю необходимым по времени”, – говорит дальше закадровый голос. Это цитата из интервью Кернеса, которое он дал телеведущей Наташе Влащенко в 2018 году. Затем звучат слова бывшего харьковского градоначальника о том, что он считает Добкина “хорошим управленцем и менеджером”. 

Добкин говорил в начале января, что намерен баллотироваться в мэры Харькова. Дата выборов пока неизвестна. 

Внеочередные выборы мэра Харькова должны провести в связи со смертью в декабре 2020 года избранного городского головы Геннадия Кернеса. Он выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%. С середины сентября Кернес лечился от коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

После смерти Кернеса обязанности мэра Харькова исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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