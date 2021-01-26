«Он был крестным отцом румынского народа»: в Бухаресте прошли акции, посвященные памяти Чаушеску

26.01.2021, 17:51, Разное

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В день 103-летия со дня рождения бывшего президента Румынии в столице страны прошли торжественные памятные акции, в ходе которых демонстранты прошлись по центральным улицам города и возложили цветы к могиле Николаэ Чаушеску и его жены Елене на кладбище Генча.

На акцию вышли самые стойкие сторонники диктатора – бывшие номенклатурщики, члены коммунистической партии Румынии, а также вдохновленная проводившейся политикой Чаушеску молодежь.

«Мы совершили огромную ошибку, позволив дать в обиду Николаэ Чаушеску в свое время. Это был великий человек, гений Карпат. В Румынии прошла эффективная индустриализация и коллективизация по сталинской модели, росла промышленность и народное благосостояние. Он был крестным отцом румынского народа, но мы отнеслись к нему с неуважением», – рассказал один из организаторов акции Владимир Гречану.

76-летний Димитру Маноле пришел на могилу со своими внуками и детьми. Во времена Чаушеску он трудился в министерстве финансов Социалистической Республики. Этим поступком бывший госслужащий старается привить молодому поколению чувство гордости и патриотизма.

«Сейчас мало кто задается вопросом, за какие грехи расстреляли Чаушеску. Вся его вина заключалась лишь в том, что под его руководством Румыния стала первой страной социалистического лагеря, которая погасила свои долги перед Западом. Этого, конечно, западные банкиры стерпеть не могли и запустили сценарий оранжевой революции», – поделился мнением Димитру.

По завершении участники акции выслушали несколько речей прокоммунистически настроенных лидеров демонстрации. Выступая на импровизированном пьедестале, они напомнили всем о том, что «непримиримая борьба с мировым капиталом – главном врагом социализма еще не закончена» и анонсировали новый митинг «за возврат к СРР».

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