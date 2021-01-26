 

В 2020-м инвесторы отвернулись от США и сделали ставку на Китай

26.01.2021, 17:50, Новости дня
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Согласно докладу Конференции ООН по торговле и развитию, объём прямых иностранных инвестиций в США сократился на 49%, пишет CNN. В то же время для Китая этот показатель вырос на 4%. По мнению экспертов, зарубежных инвесторов привлекли оперативные действия властей КНР по борьбе с распространением коронавируса и быстрое восстановление китайской экономики после пандемии.


Reuters

Иностранные предприятия отворачиваются от США, предпочитая им активно развивающуюся китайскую экономику, пишет CNN. 

 

Как показал доклад, опубликованный Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в воскресенье 24 января, объём прямых иностранных инвестиций в США в 2020 году сократился на 49% и составил $134 млрд. За тот же период в Китае этот показатель вырос на 4% и составил $163 млрд. 

 

ЮНКТАД отметила, что в ушедшем году впервые в истории объём прямых иностранных инвестиций в Китай превзошёл США. Теперь КНР является крупнейшим в мире получателем вложений зарубежных компаний. 

 

CNN обращает внимание: хотя пандемия во многом способствовала столь значительному сокращению инвестиций в американскую экономику, тенденция начала проявляться ещё до COVID-19. В 2015 году, по информации Министерства торговли Соединённых Штатов, вложения иностранных компаний в США составили целых $440 млрд, впоследствии объёмы инвестиций стали стремительно сокращаться. Причиной этого послужила протекционистская политика экс-президента Дональда Трампа, которая отпугнула инвесторов, в особенности из Китая, а также растущая экономическая нестабильность в мире. 

 

По наблюдениям ЮНКТАД, в прошлом году сокращение объёма иностранных вложений в США сильнее всего ощущалось в таких секторах, как оптовая торговля, финансовые услуги и промышленность. 

 

Между тем, быстрый экономический рост в Китае и оперативное восстановление после пандемии помогли привлечь инвесторов. В прошлом году экономика КНР выросла на 2,3%, в то время как большинство экономик мира сократились. Как напоминает CNN, в период пандемии, чтобы сдержать распространение вируса, Пекин ввёл строгий режим самоизоляции и отслеживания контактов населения, а также вложил сотни миллиардов долларов в инфраструктурные проекты, чтобы помочь опять разогнать экономический рост. Как отметили эксперты ЮНКТАД, успех Китая в борьбе с коронавирусом «помог стабилизировать инвестиции после первоначального режима самоизоляции». 

 

Согласно докладу, объём прямых иностранных инвестиций вырос и для Индии. В 2014 году, когда к власти пришёл премьер-министр Нарендра Моди, вложения зарубежных компаний в страну были менее $25 миллиардов — в 2020 году они выросли до $57 млрд. Во многом это стало возможным благодаря новой политике, давшей возможность международным корпорациям, вроде Ikea и Uniqlo, открыть свои магазины в Индии, а также благодаря кампании Моди «Сделано в Индии», которая помогла укрепить национальную производственную базу. 

 

Впрочем, далеко не всем экономикам так повезло, продолжает CNN. Так, объём прямых иностранных инвестиций в Великобританию и Италию обрушился почти на 100%, в Россию — на 96%, а в Германию — на 61%. Даже Австралия, Франция, Канада и Индонезия, которые возглавляли список получателей иностранных вложений в 2019 году, тоже продемонстрировали двузначные сокращения. 

 

В целом по миру объём прямых иностранных инвестиций сократился на 42% — это самый низкий уровень с 90-х, даже ниже, чем после финансового кризиса 2008 года.

 

Как отмечает канал, привлекательность США для инвесторов как стабильного и безопасного направления для вложений долгие годы была одной из самых мощных движущих сил экономического роста страны. Но, по словам специалистов ЮНКТАД, условия, препятствующие иностранным вложениям в США, никуда не денутся и в 2021 году. 

 

«Влияние пандемии на инвестиции будет ещё ощущаться. Инвесторы, скорее всего, будут и дальше проявлять осторожность во вложении капитала в новые иностранные производственные активы», — подчеркнул в своём заявлении директор инвестиционного подразделения ЮНКТАД Джеймс Чжань.



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