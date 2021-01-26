«Тени становятся всё длиннее» – из-за коронавируса швейцарской молодёжи угрожает эпидемия депрессии

26.01.2021, 17:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Швейцарии с начала пандемии коронавируса число людей с диагнозом «депрессия» увеличилось в шесть раз, пишет SRF. По данным исследования, от ментальных расстройств особенно страдает молодёжь. Теперь эксперты призывают государство предоставить оказавшимся в затруднительном положении финансовую помощь, а также ввести меры для снижения уровня стресса в школах и университетах.

ВЕДУЩИЙ: Спустя почти год существования под «колпаком» коронавируса он, по-видимому, не ударил лишь по людям с самым жизнерадостным характером. Это первое. Ещё один неприятный момент — с начала пандемии число людей, которым был поставлен диагноз «депрессия», увеличилось в шесть раз. Как показывает исследование федеральной оперативной группы по борьбе с коронавирусом, особенно среди молодого поколения. Пострадавший рассказал Матиасу Рушу, почему пандемия доставила ему такие неприятности.

С начала пандемии тени для Кристиана становились всё длиннее. Всё, что 36-летний житель Золотурна делал как музыкант, артист и техник сцены, ему больше не разрешается из-за мер по борьбе с коронавирусом. С тех пор он борется с тревожными состояниями и глубокой депрессией.

КРИСТИАН, свободный деятель искусств: Эти фазы участились, когда я понял, что у меня больше нет причин выходить на улицу. Больше нет причин планировать будущее, всё равно всё неопределённо. Теперь всё протекает только через компьютер. Ты просто сидишь дома перед ПК, и ты брошен.

В этом Кристиан не одинок. Опрос, проведённый оперативной группой по борьбе с коронавирусом в национальном масштабе, показывает, что с начала пандемии число тяжёлых случаев депрессии резко возросло.

ДОМИНИК ДЕ КЕРВАН, профессор неврологии Базельского университета: До пандемии доля людей с тяжёлыми депрессивными симптомами составляла 3 процента. В условиях локдауна она выросла до 9 процентов, а теперь во время второй волны до 18 процентов. Это вызывает у нас беспокойство.

Чаще всего от депрессии страдают молодые люди. Оперативная группа призывает к быстрому оказанию помощи в случае финансовых трудностей, а также к введению мер по снижению стресса в школах и университетах. Стресс, возникший из-за коронавируса, даже довёл Кристиана до помутнения сознания. В отчаянии он ударил кулаком по стене и сломал кость запястья. Теперь он пытается войти в колею с помощью психотерапии, стабилизирующих препаратов и свежего воздуха.

КРИСТИАН: Что мне очень помогает, так это прекрасная погода, как здесь. Теперь можно выйти на природу. А также объединить усилия с людьми, которые оказались в похожей ситуации.

Это даёт ему силы продолжать несмотря ни на что и снова видеть светлые моменты.

Дата выхода в эфир 24 января 2021 года.