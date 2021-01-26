 

Украинцы начали жаловаться на нарушение языкового закона

26.01.2021, 17:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После вступления в силу закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в секретариате уполномоченного по защите языка зафиксировали 195 жалоб о нарушении норм закона. Как передаёт NewsOne, большинство жалоб касалось отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и интернет-магазинов.


Reuters

Секретариат уполномоченного по защите государственного языка по состоянию на 25 января получил 195 жалоб о нарушении норм закона о языке. Как передаёт NewsOne, об этом пишет пресс-служба украинского уполномоченного по защите государственного языка. 

«16 января вступила в силу статья 30 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. За эти дни в секретариат уполномоченного по защите государственного языка поступило 195 жалоб и обращений граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество жалоб поступило из Киева и Киевской области, а наименьшее — с юга и востока Украины. 

«Львовяне прислали 17 обращений, одесситы и харьковчане — по 12», — добавили в пресс-службе.

Языковой омбудсмен уточнил, что большинство жалоб касалось отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и интернет-магазинов.

«О нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 34 гражданина, о размещении наружной рекламы на негосударственном языке — 25, о нарушении языкового законодательства в области образования — четыре, об использовании должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления негосударственного языка при исполнении своих обязанностей — три», — добавили в ведомстве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Кто был на Донбассе, понимают, что не Украина получила по мозгам, а Россия – Невзоров

08.10 / Нобелевский лауреат по химии отреагировала на присуждение премии

24.08 / Зеленский присвоил звание Героя Украины трем украинцам. Одному из них – посмертно

12.10 / «Эпидемия стала последней каплей» — французские медработники массово задумались о смене профессии

09.11 / Видео: Как сфальсифицировать выборы в США

28.07 / Пашу рассказал о будущем лейбла Black Star

08.01 / Конгресс США утвердил Байдена победителем выборов, 0,5 млн украинцев получили помощь в связи с локдауном. Главное за день

12.11 / Арестованный за госизмену россиянин оказался представителем «Аэрофлота»

04.09 / Трамп призвал американцев повторно голосовать на выборах. Twitter обвинил его в нарушении правил

04.01 / Страны ОПЕК+ не договорились об уровне добычи нефти в феврале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска