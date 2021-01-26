Украинцы начали жаловаться на нарушение языкового закона

26.01.2021, 17:50, Новости дня

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После вступления в силу закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в секретариате уполномоченного по защите языка зафиксировали 195 жалоб о нарушении норм закона. Как передаёт NewsOne, большинство жалоб касалось отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и интернет-магазинов.



Reuters

Секретариат уполномоченного по защите государственного языка по состоянию на 25 января получил 195 жалоб о нарушении норм закона о языке. Как передаёт NewsOne, об этом пишет пресс-служба украинского уполномоченного по защите государственного языка.

«16 января вступила в силу статья 30 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. За эти дни в секретариат уполномоченного по защите государственного языка поступило 195 жалоб и обращений граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество жалоб поступило из Киева и Киевской области, а наименьшее — с юга и востока Украины.

«Львовяне прислали 17 обращений, одесситы и харьковчане — по 12», — добавили в пресс-службе.

Языковой омбудсмен уточнил, что большинство жалоб касалось отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и интернет-магазинов.

«О нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 34 гражданина, о размещении наружной рекламы на негосударственном языке — 25, о нарушении языкового законодательства в области образования — четыре, об использовании должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления негосударственного языка при исполнении своих обязанностей — три», — добавили в ведомстве.