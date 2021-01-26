«Опасный прецедент» — резолюцию о втором импичменте Трампа передали в сенат

26.01.2021, 17:50, Новости дня

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Палата представителей США передала в сенат резолюцию об импичменте Дональда Трампа, обвиняемого в подстрекательстве американцев к штурму Капитолия, даже несмотря на то, что тот уже покинул президентский пост, пишет The Wall Street Journal. По мнению газеты, начало судебного разбирательства в сенате по этому делу может расколоть Республиканскую партию, так как многие сенаторы по-прежнему вынуждены считаться с высокой популярностью экс-президента среди целевого электората.



Reuters

Палата представителей США передала в сенат резолюцию об импичменте экс-президента Дональда Трампа, таким образом начав официальный обратный отсчёт до судебного разбирательства, которое, вполне возможно, вскроет противоречия внутри Республиканской партии относительно как наследия бывшего американского лидера, так и его влияния на эту политическую организацию, пишет The Wall Street Journal.

Уполномоченные палаты представителей по импичменту, которые выступят в роли обвинителей уже на втором подобном процессе, вручили сенату резолюцию с обвинениями в адрес Трампа в том, что тот спровоцировал толпу на штурм вашингтонского Капитолия 6 января.

Процесс импичмента, который приближается к судебному разбирательству в сенате, где для признания Трампа виновным требуется квалифицированное большинство в две трети голосов, совпал по времени с интенсивной внутренней борьбой в кругах республиканцев. Некоторые из них критикуют риторику и действия экс-президента, призывая партию сменить курс, в то время как фракция лоялистов пытается сплотить партию вокруг Трампа, который весьма популярен среди электората.

«Дать ответ предстоит только на один вопрос; только один, и на него сенаторам обеих партий придётся ответить перед Богом и собственной совестью, — заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер — Виновен ли бывший президент Трамп в подстрекательстве к восстанию против Соединённых Штатов?»

Хотя большинство республиканцев в сенате пока не заняли официальную позицию по импичменту, многие эксперты сомневаются, что демократы сумеют заручиться поддержкой 17 сенаторов-республиканцев, чтобы осудить Трампа. При этом учитывая, что экс-президент уже покинул свой пост, обвинительный вердикт даст возможность провести второе голосование, которое запретит ему вновь занимать должность лидера США.

Между тем, многие сенатские республиканцы раскритиковали поведение Трампа в контексте беспорядков 6 января, однако высказали некоторые сомнения относительно целесообразности осуждения бывшего президента, учитывая, что тот уже покинул свой пост.

«Как лидер он принял плохое решение. Полагаю, что с этим все согласятся», — отметила сенатор Джонни Эрнст, оговорившись, что «в Капитолий пришли именно эти люди; они пошли на это сознательно, поэтому ответственность за это несут они».

В то же время второй импичмента Трампа может помешать усилиям демократов по работе над законодательной повесткой президента США Джо Байдена, а также усложнить процесс утверждения новых кандидатур на госпосты.

«Думаю, что он должен случиться, — заявил Байден, имея в виду импичмент, и добавил, что «если его не будет, то дела пойдут хуже». Вместе с тем, по его мнению, в сенате не удастся собрать 17 голосов республиканцев, необходимых для признания Трампа виновным.

Некоторые республиканцы в сенате возражают против продолжения судебного процесса, учитывая, что экс-президент уже покинул свой пост. Тем не менее это не мешает им критиковать его действия.

«Думаю, что риторика экс-президента в тот день носила провокационный характер. По моему мнению, он поступил безответственно. Я бы сказал, что это неправильно, — заявил сенатор-республиканец Джош Хоули. — Но я считаю эту попытку импичмента вопиюще неконституционной. Это очень, очень, очень опасный прецедент».