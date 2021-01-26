Роспотребнадзор дал рекомендации по ограничению употребления трансжиров

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26.01.2021, 17:44, Разное
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Роспотребнадзор порекомендовал россиянам ограничить употребление трансжиров. Для этого нужно из своего рациона полностью исключить фастфуд.
Специалисты ведомства отметили, что потребление трансизомеров жирных кислот в последнее время сократилось, поскольку появилось много информации об их вреде. В РФ ограничено количество трансжиров при производстве продуктов (не более 2%), а в детском питании их вообще быть не должно. Переработанные и выведенные искусственным путём жиры отличаются дешевизной, долго не портятся, однако главный их минус – вредны для здоровья. Согласно данным нескольких исследований, употребление трансжиров может вызвать риск развития артрита, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

Чтобы сократить потребление вредных жиров, эксперты рекомендуют при покупке маргарина, пирожных, шоколада, крекеров и других продуктов, тщательно изучать потребительскую упаковку. Если в составе упоминается гидрогенизированные масла, то это и есть трансжиры. Лучше избегать рафинированных масел, спредов, полуфабрикатов и дешёвого фастфуда.

В рационе должны преобладать овощи и фрукты, семена и орехи, цельнозерновая пища, а также полезные жиры, клетчатка и постный белок. Необходимо жирные сорта мяса и фастфуд заменить рыбой, птицей без кожи и бобовыми, а ещё ограничить жареные блюда, отдав предпочтение продуктам, приготовленным на пару.

Источник: www.rospotrebnadzor.ru



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