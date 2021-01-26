Детский омбудсмен сравнила зачинщиков протестов с фашистами

26.01.2021, 17:32, Новости дня

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Председатель Национального родительского комитета и Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец сравнила агитирующих несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях с фашистами, которые гнали детей впереди себя, чтобы пройти через минные поля.

«Ну, а в отношении политических авантюристов, которые хотели бы прикрыться детьми, как щитом, сама собой напрашивается аналогия с фашистами, которые гнали впереди себя женщин, детей и стариков при проходе через минные поля. Называя вещи своими именами, скажу: зачинщики протестов – такие же нелюди, готовые на любые жертвы для достижения своих гнусных целей. Детские жизни для них – разменная монета», – написала она в своем Facebook.

Волынец рассказала, чтоб была 23 января на одной из незаконных акций, чтобы выполнять свои непосредственные обязанности, а именно – обеспечивать защиту прав несовершеннолетних. «И так, на что же имеет право ребенок? На уважение, доброе внимательное отношение, гармоничное развитие, но главное его право – это право на жизнь», – подчеркнула она.

«Очевидно, что самое главное право наших детей для организаторов беспорядков не имеет никакого значения, что, конечно же, понимают все здравомыслящие люди. Иначе зачинщики незаконных акций не стали бы вкладывать столько ресурсов в привлечение не просто молодежи, а даже детей. Они всегда это делают при попытках раскачать лодку, независимо от того, где разжигают очередную цветную революции: зазывают самых юных, накручивают их по полной программе, пытаются поставить их в первые ряды. Ведь энергии и смелости у молодых хоть отбавляй. Что нужно молодым, чтобы сподвигнуть их на действия? О чем им надо наплести?» – задалась вопросом омбудсмен.

«Правильно – о правах! Праве на свободу (от чего?), праве на свой голос (а сейчас его нет?). А еще надо обязательно сказать, что они крутые и сильные, что в них очень верят, рассчитывают на них и что они точно смогут все! И еще очень важно заявить, что боятся только жалкие трусы, а настоящие герои всегда идут до конца. До какого конца? Куда идут? И главное, с какой целью? Об этом провокаторы не говорят. Но в этой ситуации тем более молодцы те молодые люди, которые думали своей головой, не поддались на давление, проявили мудрость», – продолжила Волынец.

Она также перечислила признаки, которые указывают на то, что за субботней акцией стоят «знающие толк в своем ремесле кукловоды».

«Были отчетливо заметны отдельные активисты, которые действовали по единой схеме: они выкрикивали с разных сторон одни и те же речевки и лозунги, пытались возбуждать агрессию среди остальных участников мероприятия, провоцировали сотрудников полиции, крича им в лицо оскорбления, быстро прятались за чужие спины, снимали происходящее на телефоны», – отметила омбудсмен.

Она добавила, что большая часть людей на вопрос, почему вы здесь, прямо говорили, что пришли из интереса.

«К счастью, у нас детей на субботнем шествии было немного, и это заслуга бдительных родителей, которые активно распространяли мой призыв о недопущении детей на эту совсем недетскую прогулку», – отметила Волынец.

Она подчеркнула, что организаторы должны быть найдены и наказаны по закону, а провокаторы должны быть определены и изолированы. «Все, кто заманивал и использовал наших детей, должны обязательно быть идентифицированы, предупреждены, призваны к ответу. К ним, помимо прочих, относятся и всяческие блогеры, которые оборзели настолько, что уже и в открытую подначивают детей на следующую субботу, нагло врут и манипулируют», – написала омбудсмен.

По ее мнению, вовлечение несовершеннолетних на несанкционированные массовые акции следует жестче рассматривать с точки зрения закона. «За попытку вовлечь несовершеннолетних в противоправные действия в других странах организаторы получают тюремные сроки от 3 до 7 лет. Максимальное наказание в Сингапуре – 7 лет лишения свободы. Во Франции и Германии – до 5 лет тюрьмы. В США – до 4 лет тюрьмы», – сообщила Волынец.

Кроме того, она призвала занять детей во внеурочное время полезными делами, спортом или творчеством.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.