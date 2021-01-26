Конституционный суд признал недействительным манифест об отмене крепостного права

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26.01.2021, 17:31, Разное
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Судьи Конституционного суда РФ признали недействительным Высочайший Манифест 19 февраля 1861 года «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей». По их мнению, документ содержит ряд юридических и грамматических ошибок, ставящих под сомнение его законность.

«Манифест начинается со слов: «Божиею милостью Мы, Александр Вторый» — налицо несколько грубейших нарушений правил русского языка, а это только начало документа. Скорее всего, эту бумажку писал иностранец, слабо знакомый с русским языком, в крайнем случае — лицо с раздвоением личности, коим Александр II явно не страдал. Этот документ писал кто угодно, но не российский император», — заявил судья Конституционного суда Максим Казанцев.

Судьи также отметили ряд формальных мер, не соблюдённых при создании манифеста: так, на оригинальном документе отсутствует печать дома Романовых, а также указание фамилии и отчества лица, подписавшего документ. Согласно Своду законов Российской империи, манифест не мог считаться вступившим в силу без соблюдения данных условий.

Конституционный суд выразил свою готовность к помощи в создании нормативно-правовой базы для восстановления законного порядка на территории Российской Федерации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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