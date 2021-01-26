Состоялась совместная тренировка Министра спорта РФ, Президента AIBA и олимпийских чемпионов по боксу

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26.01.2021, 17:28, Разное
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Отмечается, что соревнования будут проводиться, пусть коронавирусная пандемия и осложняет их организацию. Ключевой приоритет в сложившейся ситуации – защита здоровья спортсменов, тренеров и зрителей. В связи с этим проведение каждого спортивного соревнования должно быть организовано с неукоснительным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Как добавил Олег Матыцин, ему импонируют реформы, запущенные Умаром Кремлевым в AIBA. По словам министра, он очень ждет того, что олимпийский бокс будет бурно развиваться во всем мире.

По окончании рабочей встречи в московском Центре прогресса бокса провели совместную групповую тренировку по боксу. Она отметилась участием Олега Матыцина, Умара Кремлева, председателя наблюдательного совета Федерации бокса России (ФБР) Андрея Рубежного, заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова, а также олимпийских чемпионов по боксу Олега Саитова и Егора Мехонцева.

В своем комментарии Олег Матыцин подчеркнул, что бокс это спортивное достояние России, джентельменский вид спорта, который любят миллионы граждан. Министр отметил, что он очень любит бокс, следит за его развитием в нашей стране и ждет высоких результатов от отечественных боксеров на международных состязаниях.



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