Нинель Мышкова: как сложилась судьба красавицы актрисы из фильма “Марья-искусница”

26.01.2021, 17:28, Разное

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Роли в кино

Будущая звезда советского кино родилась 8 мая 1926 года в семье бывшего белого офицера Константина Мышкова и бывшей дворянки. Она выросла настоящей красавицей, обладала хорошими манерами и получила отличное воспитание. После окончания школы Нинель Мышкова решила связать жизнь с актерством и поступила в Щукинское театральное училище.

Впервые на экране девушка появилась в 1947 году, она сыграла небольшую роль в военной драме “За тех, кто в море”. Одной из первых больших работ для начинающей артистки стали съемки в фильме “Садко”. Но одной из главных “сказочных” ролей для Нинель Мышковой стала Марья-искусница. Зрители были в восторге от неземной красоты актрисы.

Личная жизнь

Нинель Мышкова была несколько раз замужем. Первым супругом актрисы стал Владимир Этуш. Пара познакомилась, когда девушка пришла на первый курс Щукинского училища, в то время артист работал ассистентом преподавателя по актерскому мастерству. Впрочем, брак продержался недолго, и уже очень скоро артистка увлеклась композитором Антонио Спадавеккиа.

Девушка пыталась скрыть роман, но в итоге все же призналась Владимиру Этушу, что любит другого. Новый союз также оказался недолговечным. Во время работы над картиной “Садко” Нинель Мышкова познакомилась со вторым мужем, оператором Константином Петриченко. От него актриса родила сына, которого тоже назвала Костей.

Любовь всей своей жизни артистка встретила в 1965 году. Она приехала на пробы к фильму “Гадюка” и увидела его – режиссера Виктора Ивченко. Их захлестнули чувства, и уже через несколько дней мужчина пришел к жене и заявил, что разводится. А Нинель Мышкова забрала сына из Москвы и переехала в Киев, к любимому.