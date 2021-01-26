 

90-летний Краско стал отцом в шестой раз

26.01.2021, 17:02, Новости дня
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90-летний российский актер Иван Краско в шестой раз стал отцом – 4 декабря у него родилась дочь. Об этом артист заявил в комментарии программе “На самом деле”, которая выходит на российском “Первом канале”, проинформировал 26 января сайт MK.ru. 

Видео с участием актера на момент этой публикации не было обнародовано на YouTube-канале проекта – премьера шоу запланирована на вечер 26 января.

Сообщается, что матерью ребенка является избранница актера Юлия Кичемасова, с которой он состоит в отношениях несколько лет. Беременность у партнерши Краско наступила путем экстракорпорального оплодотворения с использованием биоматериала актера.

Родители новорожденного ребенка намерены вскоре зарегистрировать отношения.

Издание kp.ru сообщает, что Краско и Кичемасова назвали дочь Дарьей. В публикации также обнародованы скрины анонса шоу с участием актера и его партнерши.

Брак с Кичемасовой станет для Краско пятым. В предыдущих отношениях у актера родилось три сына и две дочери. Старший сын артиста от второго брака, российский актер Андрей Краско умер в 2006 году. 

В 2018 году Краско заявил, что его четвертая жена, актриса Наталья Шевель не хочет рожать от него детей. В том же году их брак распался. Шевель моложе Краско на 60 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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