Винзавод “Коктебель” продали на аукционе в Крыму. Компания–победитель, по данным СМИ, принадлежит семье главы Службы внешней разведки РФ

26.01.2021, 17:02, Новости дня

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В аннексированном Россией Крыму за $1 млн 456 тыс. продали завод марочных вин “Коктебель”, аукцион состоялся 26 января. Соответствующая информация опубликована на российском сайте о проведении торгов.

Начальная цена продажи составляла 100 180 118 руб. ($1 млн 324 тыс. по курсу Центрального банка РФ).

Победителем аукциона в электронной форме было признано Общество с ограниченной ответственностью “Завод марочных вин Коктебель”, которое ранее арендовало имущество. Цена сделки составила 110 178 094 руб. ($1 млн 456 тыс. по курсу ЦБ РФ).

По информации “Собеседник.ру”, “Завод марочных вин Коктебель” принадлежит семье главы Службы внешней разведки России и экс-спикера российского парламента Сергея Нарышкина.

Лот состоял из 73 нежилых зданий, производственных цехов и других объектов недвижимости, а также земельных участков. Сообщается, что к аукциону были допущены две компании – победитель торгов ООО “Завод марочных вин Коктебель” и ООО НТЦ “КРИСТАЛЛКОР”, а также одно физическое лицо.

14 декабря 2020 года оккупационные власти продали с аукциона винодельческое предприятие “Массандра”. После состоявшихся “торгов” владельцем 100% акций “Массандры” стало ООО “Южный проект”, связанное с основным акционером банка “Россия” Юрием Ковальчуком, которого министерство финансов США называло “личным кассиром” президента РФ Владимира Путина.

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников 15 декабря заявил, что Украина будет добиваться преследования в международных судах лиц, инициировавших “приватизацию” винзавода “Массандра”.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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