 

В Запорожье задержали мужчину, который систематически сообщал о “минировании” объектов в Украине и за рубежом

26.01.2021, 17:02, Новости дня
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Служба безопасности Украины задержала в Запорожье мужчину, который систематически анонимно сообщал о “минировании” государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры в Украине и за рубежом. Об этом 26 января сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, житель областного центра создал в одной из запрещенных в Украине социальных сетей группу, в которой за деньги принимал “заказы” на фейковое минирование различных объектов. Злоумышленник регулярно присылал на электронные почтовые ящики СБУ и Нацполиции письма с угрозами о якобы закладках взрывчатки в общеобразовательных школах, высших учебных заведениях, атомных станциях, вокзалах и в местах массового пребывания людей.

По данным правоохранителей, “анонимный террорист” мог прислать более 200 сообщений о минировании.

Злоумышленника задержали по месту его жительства. Во время обысков у фигуранта дела правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, а также избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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