 

Министр здравоохранения РФ Мурашко рассказал об опасности COVID-19 для хронических больных

26.01.2021, 16:50, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил об опасности COVID-19 для хронических больных. Вот почему таким пациентам нужно уделять пристальное внимание в условиях пандемии.
На селекторном совещании с руководителями регионов глава Минздрава отметил, что инфекция SARS-CoV-2 зачастую вызывает осложнения основного неинфекционного заболевания. Поэтому после выписки таких пациентов нужно непрерывно контролировать, то есть, переводить на амбулаторное наблюдение.

По словам руководителя ведомства, состояние людей, страдающих сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями почек и сосудов, может резко ухудшиться. Вот почему крайне важно быть на чеку, чтобы в любой момент оказать пациентам квалифицированную помощь.

Источник: ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / «Там закопано 20 тонн мышьяка»

12.08 / Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева расстались

27.10 / Мнение: “КБ Стрелка” пришла в Суздаль

07.12 / Ассоциация цыган России потребует авторские отчисления за все композиции, исполненные на семиструнной гитаре

25.01 / Подготовлен достойный наследник Xiaomi Mi Mix 3: слайдер с гибким экраном, заходящим на заднюю панель

06.10 / Мнение: Чьи крымчане?

30.10 / «А что с ним случилось в 1937-м?»

10.07 / Венцеслав Венгржановский помирился с женой Дашей

27.11 / Мнение: В ожидании необходимых условий

27.08 / Нечистоты из бака Superjet пролились над протестующими в Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска