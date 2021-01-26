Министр здравоохранения РФ Мурашко рассказал об опасности COVID-19 для хронических больных

26.01.2021, 16:50, Разное

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил об опасности COVID-19 для хронических больных. Вот почему таким пациентам нужно уделять пристальное внимание в условиях пандемии.

На селекторном совещании с руководителями регионов глава Минздрава отметил, что инфекция SARS-CoV-2 зачастую вызывает осложнения основного неинфекционного заболевания. Поэтому после выписки таких пациентов нужно непрерывно контролировать, то есть, переводить на амбулаторное наблюдение.

По словам руководителя ведомства, состояние людей, страдающих сахарным диабетом, хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями почек и сосудов, может резко ухудшиться. Вот почему крайне важно быть на чеку, чтобы в любой момент оказать пациентам квалифицированную помощь.

Источник: ria.ru