Названы сроки запуска первого энергоблока БелАЭС

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26.01.2021, 16:28, Новости дня
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Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) планируется сдать в промышленную эксплуатацию в апреле – мае этого года, сообщила пресс-служба «Атомстройэкспорта».

Сейчас на первом блоке БелАЭС идет этап опытно – промышленной эксплуатации. Это финальная проверка энергоблока перед запуском в работу. На этом этапе запланированы, в том числе динамические испытания с принудительным отключением различного основного оборудования, передает ТАСС.

Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы.



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