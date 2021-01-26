Дума вводит налоговый вычет за занятия спортом

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26.01.2021, 16:24, Разное
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В период пандемии коронавируса здоровье людей особенно важно, отметил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что сейчас есть вычеты на покупку недвижимости, образование, лечение, благотворительность и прочее. Все они стимулируют экономику и положительно влияют на качество жизни, подчеркнул председатель ГД.

“Появление нового налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым, и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан”, – указал Володин.

Другой законопроект упрощает получение имущественных и инвестиционных вычетом. Те, у кого есть “личный кабинет налогоплательщика”, не будут заполнять налоговую декларацию и предоставлять подтверждающие документы в налоговую инспекцию.

Принятая инициатива упростит жизнь многим гражданам, уверен Володин. Пандемия дала толчок к развитию цифровых технологий и удаленного доступа к госуслугам, отметил председатель ГД.

Напомним, что Госдума открыла весеннюю сессию 19 января. Парламентарии продолжат реализацию послания президента и новых норм Конституции, работу над законами по защите граждан и бизнеса в условиях пандемии и по развитию цифровых технологий в России.



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