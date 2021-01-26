Мнение: Я рядом посижу

26.01.2021, 16:30, Разное

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Она шепнула мужу: «ухожу»…

Он трепетно держал ее за руки.

Сказал: « Лети… Я рядом посижу»,

За дверью громко хохотали внуки.

Жизнь в доме продолжалась не спеша,

Хотите, верьте мне, или не верьте,

Она уже лежала не дыша…

А он молил Всевышнего о смерти.

Просил-то, всего на всего помочь

Поставить ему жизненную точку,

А в это время за стеною дочь,

С подругой говорила про рассрочку.

Хотелось ей скорей себе купить

Сапожки и коротенькую шубку,

«А денег не успела накопить»,

Своей подруге жаловалась в трубку.

Вот так мы нерадивые живем,

Казалось бы, семья в одной квартире,

Но каждый исключительно в своем,

Отдельном, никому не нужном мире.

Не знаю почему я решил предоставить на ваш суд эти слова, не знаю, просто так захотелось.

По всей видимости стал смотреть на жизнь с другого ракурса, по иному, надоел бег в неизвестность, где в основном натыкаешься на пустоту и непонимание…

Оказывается, бегая по кругу мы часто забываем о элементарной человечности, некоторые даже прожив жизнь умудряются быть незнакомы с ней.

В основном большинство из нас прожив жизнь были обеспокоены только лишь проблемой выживания в ней, так в ней и не прожив.

Так и прошли по своей дороге существуя.

А надо было ведь немного, просто видеть Солнце и делиться им с ближним.

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