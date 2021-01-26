Мнение: Я рядом посижу
26.01.2021, 16:30,
Разное
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Она шепнула мужу: «ухожу»…
Он трепетно держал ее за руки.
Сказал: « Лети… Я рядом посижу»,
За дверью громко хохотали внуки.
Жизнь в доме продолжалась не спеша,
Хотите, верьте мне, или не верьте,
Она уже лежала не дыша…
А он молил Всевышнего о смерти.
Просил-то, всего на всего помочь
Поставить ему жизненную точку,
А в это время за стеною дочь,
С подругой говорила про рассрочку.
Хотелось ей скорей себе купить
Сапожки и коротенькую шубку,
«А денег не успела накопить»,
Своей подруге жаловалась в трубку.
Вот так мы нерадивые живем,
Казалось бы, семья в одной квартире,
Но каждый исключительно в своем,
Отдельном, никому не нужном мире.
Не знаю почему я решил предоставить на ваш суд эти слова, не знаю, просто так захотелось.
По всей видимости стал смотреть на жизнь с другого ракурса, по иному, надоел бег в неизвестность, где в основном натыкаешься на пустоту и непонимание…
Оказывается, бегая по кругу мы часто забываем о элементарной человечности, некоторые даже прожив жизнь умудряются быть незнакомы с ней.
В основном большинство из нас прожив жизнь были обеспокоены только лишь проблемой выживания в ней, так в ней и не прожив.
Так и прошли по своей дороге существуя.
А надо было ведь немного, просто видеть Солнце и делиться им с ближним.
Large Visitor Globe
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Источник: Достало
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