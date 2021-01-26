Скандалы: Гринпис предпочитает брать «зелеными»?

26.01.2021, 16:18, Разное

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За десятилетия своего существования экологическая организация разрослась до масштабов крупнейшей международной лоббистской корпорации

Борцов за экологию часто представляют как альтруистов, которые «за идею» сражаются в неравной борьбе с крупными корпорациями и госструктурами. Все для блага человечества, разумеется. Самым известным брендом экологов является международная организация «Гринпис». Она была образована в 1971 году и регулярно «светится» в СМИ благодаря скандальным акциям. «Креативность» хулиганских выходок гринписовцев порой вызывает отвращение. Например, активисты организации в Бразилии пытались препятствовать строительству в амазонских лесах гидроэлектростанции «Белу-Монти». С этой целью они разложили у входа в Национальное агентство по электроэнергии несколько тонн навоза, на которую водрузили надпись: «Красивая гора… проблем». По мнению гринписовцев, навоз символизировал «наследие, которое правление президента Лулы да Силвы оставляет после себя, настаивая на этом проекте». Но акция с навозом не вызвала широкого отклика публики и гидроэлектростанцию все же ввели в эксплуатацию.

В России активисты «Гринпис» отметились атакой российскую нефтяную платформу в Арктике в 2013 году, «радиоактивным» поздравлением с Новым годом возле метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге (дед Мороз позировал в окружении желто-черных бочек со знаками радиации) и другими хулиганскими «перфомансами». А вот активист в костюме белого медведя на «льдине», проплывающий по Москва-реке мимо Кремля с надписью «Спасите Арктику», смотрелся даже забавно.

Однако вся эта клоунада камуфлирует тот факт, что за десятилетия своего существования «Гринпис» разрослась до масштабов крупнейшей международной лоббистской корпорации. Например, бывшая активистка «Гринпис» Маргарет рассказывает о своем опыте работы: «Я ушла из Гринпис потому что поняла, что реальные цели очень сильно расходятся с целями показательными. Гринпис — это огромная международная корпорация, которая участвует в политической войне. Приведу несколько показательных моментов. В 2003 году я готовила серьезный репорт об отсутствии рекультивации земли в Тюменской области и ЯНАО, совместно с российским отделением. Мой материал готовили для главного сайта Гринпис, и он был безупречен. То есть прошел все согласования, редакторскую работу, был щедро снабжен фотографиями, цифрами и пр. Но так и не был опубликован. В начале 2004 г., когда материал был готов, мы узнали, что произошло слияние British Petroleum и ТНК. Удивительное совпадение, но GreenPeace запретил выпускать материал, который мог бы бросить тень на компанию с участием Бритиш Петролеум, и это после разлива нефти в мексиканском заливе.

Экологи из GreenPeace основательно поднаторели в корпоративных и политических войнах международного уровня. Многие слышали, что «пшикалки», т.е. аэрозольные спреи вредят атмосфере. Якобы от этого разрастается «озоновая дыра» в атмосфере. Этот миф был успешно внедрен в массовое сознание именно с подачи активистов GreenPeace. Производство фреона было запрещено. Был нанесен удар по целой отрасли промышленности. В выигрыше оказалась компания DuPont, которая производила заменитель фреона. Совпадение? Знающие люди говорят, что нет.

Таких примеров за время деятельности GreenPeace набирается огромное количество. Отработанные приемы медийных провокаций, скандальных акций позволяют этой организации оказывать влияние на крупные инфраструктурные проекты, промышленные предприятия. поскольку организация американская, то не вызывает удивления, что активисты GreenPeace выступают против строительства газопровода «Северный поток-2», например. В Европе охране окружающей среды уделяется повышенное внимание, а в Германии партия «зеленых» и вовсе в коалиции с правящей партией ХДС/ХСС. Поэтому «экологический» расчет верный. Хотя экономически проект выгоден Европе, но невыгоден США.

В России активисты GreenPeace и WWF долго и упорно боролись против намерения властей страны дать больше свободы особо охраняемым природным территориям (ООПТ). Это мотивировалось соображениями охраны окружающей среды. Однако, по мнению политолога Алексея Васильева, за благими намерениями экологов, при ближайшем рассмотрении, всегда проступают вполне прагматические интересы. «Кто заинтересован в атаках GreenPeace и WWF на проект «Северный поток-2»? – рассказывает эксперт. — Белые медведи и тюлени? Или газодобывающие компании США? Кому выгодны такие «успехи» активистов из WWF как остановка проекта строительства Эвенкийской ГЭС, запрещение строительства терминала нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан» в бухте «Перевозная»? Очевидно, что конкурентам российских компаний и «доброжелателям» нашего государства из-за океана. Охраной окружающей среды занимается государство. Помощь экологов в этой работе только приветствуется. Но когда «зеленые активисты» атакуют крупные инфраструктурные проекты российских компаний за рубежом и даже на нашей территории, то возникает множество вопросов. Нам нужно учиться противостоять «зеленым» провокациям, подрывающим экономическое развитие России», — резюмирует политолог.

С приходом к власти в США Джо Байдена давление на Россию будет усиливаться. Байден известен как поборник «зеленой энергетики» и можно не сомневаться в том, что экологи из зарубежных организаций активизируют свою деятельность против российских компаний, навалят не одну кучу навоза, пытаясь остановить крупные экономические проекты под лозунгами борьбы за охрану природы. Противостоять этому можно последовательным отстаивание своих национальных интересов как с России, так и за ее пределами.