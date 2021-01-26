Александр Гудков и Иван Дорн станут ведущими “Орла и Решки”

26.01.2021, 16:14, Разное

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На “Пятнице” стартует юбилейный сезон популярной передачи “Орел и Решка”, которой в этом году исполняется 10 лет. Впервые ее будут вести двое мужчин – и каких! Ведущими трэвел-шоу выступят шоумен и актер Александр Гудков и певец и продюсер Иван Дорн.

Александр Гудков Иван ДорнМы с Иваном Дорном на проекте как Дава с Бузовой: поженились и тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история!- рассказал Гудков, которого поддержал и Дорн:

На “Решке” я готов на все, я же экстремал по жизни. Я рад прикоснуться к тому, в чем всегда мечтал поучаствовать. Однажды я не прошел кастинг на ведущего в “Орел и Решка”, и это превратилось в мою мечту. Но, возможно, если бы я когда-то прошел этот кастинг, сейчас я был бы отличным телевизионным деятелем, а не музыкантом.

Куда отправятся герои, кто из них станет обладателем золотой карты, а кому в материальном придется “ужаться”, узнаем совсем скоро. Премьера нового сезона с участием Александра Гудкова и Ивана Дорна состоится на “Пятнице” 15 февраля.

Александр Гудков и Иван Дорн