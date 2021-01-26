В Госдуму внесён закон о запрете любого применения дронов гражданскими

26.01.2021, 16:11, Разное

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В Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за приобретение, хранение или запуск беспилотных летательных аппаратов неуполномоченными (гражданскими) лицами. Ведение видеосъёмки с дронов будет считаться отягчающим обстоятельствам.

Согласно законопроекту “О мерах контроля в сфере оборота и применения беспилотных аппаратов”, запрещено хранить и тем более запускать любой аппарат, несущий на себе средства фото- и видеофиксации или способный их нести – таким образом, под запрет подпадают практически все дроны. За покупку или хранение аппарата предлагается наказывать двумя годами лишения свободы с конфискацией орудия преступления, в случае запуска срок составит уже от трёх до семи лет.

“Сфера давно развивается, но отрегулирована законодательно она совершенно не была”, – пояснил один из авторов документа. – “Какой вред эти съёмки наносят стране мы все видим. Как вот недавний случай, когда группа граждан по приказу одного блогера засняла частное имущество и попыталась развить скандал – к счастью, никого всерьёз это не заинтересовало, единицы посмотрели, но необходимо понимать, что технология будет обкатываться и будут совершать новые попытки нарушить общественное спокойствие, мутить воду в стране”.

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