Нардеп Камельчук: Государственные облигации для безопасности работы АЭС – это достижимая задача

26.01.2021, 16:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Юрий Камельчук убежден, что Верховная Рада может принять законопроект, который позволит выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и даст возможность государственному предприятию “Энергоатом” рассчитаться по долгам. Об этом политик написал в своем Facebook.

“Государственные облигации для безопасности работы АЭС – это достижимая задача. Депутатское МФО (межфракционное объединение. – “ГОРДОН”) “За развитие атомной энергетики” целенаправленно защищает интересы отрасли и поэтому мы хотим, чтобы государство сделало все возможное, чтобы выделить госкомпании 7,3 миллиарда гривен для выплаты долгов за счет выпуска ОВГЗ. С долгами АЭС не смогут стабильно генерировать электроэнергию и быть безопасными. Есть огромное количество контрактов и ремонтов на энергоблоках, которые надо выполнять, а также атомщики, которым государство должно обеспечить стабильную и достойную зарплату”, – отметил нардеп.

Он добавил, что удивлен позиции врио “Энергоатома” Петра Котина. Агентство “Интерфакс-Украина” накануне сообщило, что коллектив предприятия написал открытое обращение, в котором выразил сомнение способности парламента принять такой законопроект. Документ подписан в том числе Котиным.

“Не знаю, почему президент “Энергоатома” господин Котин так пессимистичен по отношению к законопроекту №4624. Принять такой законопроект – наша важнейшая задача! Мы будем искать поддержку и доказывать коллегам необходимость поддержки “Энергоатома”. Призываю это делать и Котина. Ради отрасли и работников атомной промышленности. Мы видим, что государство выделило более 10 млрд гривен целевых средств на выплату долгов перед производителями “зеленой” электроэнергии. Эти деньги больше ни на какие цели давать не хотят. Поэтому наш законопроект – это конкретные целевые деньги на нужды “Энергоатома”. Долги надо погашать справедливо. Как иностранным инвесторам, так и такой важной для страны атомной энергокомпании”, – резюмировал народный депутат.

https://www.facebook.com/kamelchuk/posts/10221319661635062

На прошлой неделе ряд народных депутатов инициировали законопроект, который предусматривает выпуск облигаций внутреннего государственного займа для улучшения финансового состояния НАЭК “Энергоатом” на общую сумму 7,3 млрд грн.

20 января Кабинет Министров Украины по поручению президента забрал ГП “НАЭК “Энергоатом” из управления Министерства энергетики, сообщил в своем Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

В конце декабря в интервью агентству LIGA.net и.о. президента “Энергоатом” рассказал, что компания по итогам прошлого года получит 7,6 млрд грн убытков из-за долгов.

—