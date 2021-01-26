 

“Разрешит ли Тина Кароль?” В сети отреагировали на заявление Валевской спеть дуэтом с Баланом

26.01.2021, 16:08, Новости дня
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Украинская певица и ведущая Наталья Валевская 25 января в Instagram опубликовала серию архивных совместных фото с молдавским певцом Даном Баланом.

“Делаем дуэт? Думаю, это было бы достаточно интересно и необычно”,  – подписала она публикацию, отметив, что фотографии были сделаны несколько лет назад.

“Разрешит ли это Тина Кароль?”, – прокомментировали публикацию фолловеры.

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Публикация от НАТАЛІЯ ВАЛЕВСЬКА (@valevska_official)

Валевская в 2004 году стала победительницей конкурса эстрадной песни среди молодых исполнителей “Стань звездой” и получила гран-при престижного международного конкурса “Ялта-2004”.

В 2005 году певица победила в телевизионном проекте “Шанс”. Валевская также снялась в украинском сериале “Леся+Рома”, исполнив эпизодическую роль.

Балан и Тина Кароль были тренерами на проекте канала “1+1” “Голос країни” в девятом и 10-м сезонах. В суперфинале 10-го сезона артисты презентовали дуэтную песню “Помнишь”. Зрители шоу предполагали, что Балан и Тина Кароль состоят в романтических отношениях. 

По информации издания Viva!, избранницей Балана является студентка Харьковского национального университета имени Каразина. В интервью изданию в феврале 2020 года она назвала отношения Балана и Тины Кароль пиаром.

В декабре того же года Балан ушел от ответа на вопрос ведущей “Світського життя” на “1+1” Кати Осадчей о его отношениях с Тиной Кароль. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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