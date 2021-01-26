 

Пострадавшие от пожара в доме престарелых в Харькове получат материальную помощь – ХОГА

26.01.2021, 16:08, Новости дня
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Пострадавшие во время пожара в доме престарелых в Харькове получат материальную помощь. Об этом председатель областной государственной администрации Айна Тымчук сказала 26 января на заседании правительственной комиссии по расследованию причин возникновения ЧС, пишет пресс-служба ХОГА.

“Мы изучаем историю каждого пострадавшего для того, чтобы определить маршрут помощи. Каждый случай рассматривается индивидуально. Материальная помощь будет оказана всем пострадавшим, всем нуждающимся семьям за счет городского и областного бюджетов”, – сказала” – отметла Тымчук.

Суммы материальной помощи в ХОГА не озвучили.

В Харькове 21 января в двухэтажном доме престарелых произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека, 15 из них погибли, все жертвы были на втором этаже здания. Погибли девять женщин и шесть мужчин, известны их имена и фамилии. Госпитализировали также пять пострадавших в возрасте от 57 до 81 года.

По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

Под стражу отправили арендатора здания Вячеслава Кравченко и его жену Ольгу, которая была директором пансионата, а также владельца здания Славика Акопяна. Четвертый арестованный – администратор заведения 34-летний Игорь Мирончук. Он будет находиться под стражей два месяца, до 21 марта.

По данным ГСЧС, в Харьковской области проверяют 118 частных объектов для содержания пожилых людей, официально в регионе зарегистрированы только три. Выяснилось, что сгоревший пансионат не только незаконно работал, но и незаконно был подключен к коммунальным сетям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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