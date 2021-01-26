Ученые: Прерывистое голодание снижает риск развития рака

26.01.2021, 15:56, Разное

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Ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что прерывистое голодание может снижать риск возникновения рака. Ограничение приема пищи на восемь часов в пик активности уменьшило метастазирование при онкологии груди у мышей.

Результаты проведенной научной работы показывают, что режим прерывистого голодания улучшает метаболизм и циркадные ритмы у мышей. В исследовании задействовались грызуны с раком молочной железы, который появился на фоне ожирения после наступления менопаузы.

Американские исследователи сравнивали три группы мышей: с круглосуточным доступом к пище, с возможностью есть ночью в течение восьми часов в пики активности, и теми, кто придерживался неограниченной диеты с низким содержанием жиров. Результаты показали, что противораковый эффект оказывается при интервальном голодании. Такой способ питания поможет придерживаться простой стратегии по предотвращению и подавлению онкологии груди.

Источник: www.medikforum.ru