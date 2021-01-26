 

В Сети показали, как может выглядеть бюджетный iPhone SE Plus без «челки»

26.01.2021, 15:56, Разное
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В Сети показали, как может выглядеть бюджетный iPhone SE Plus, лишенный пресловутой «челки». Красивые изображения, а также подробности о его характеристиках и стоимости опубликовали инсайдеры.
Компания Apple готовится выпустить новую линейку своих смартфонов бюджетного сегмента. В устройстве, как утверждают техноблогеры, опубликовавшие информацию о грядущей новинке, не будет знаменитой «челки». Вместо продолговатой моноброви в дисплейной панели iPhone SE Plus виден небольшой округлый вырез по центру вверху. Сам экран выполнен по технологии OLED и имеет 5,4-дюймовую диагональ. Его разрешение составляет 2340 на 1080 точек, при этом сканер отпечатка пальца Touch ID располагается не под дисплеем, а на кнопке включения аппарата на боковой грани.

Производительность и быстродействие девайсу обеспечивает мощный процессор A14 Bionic. Дополняет однокристальную систему 4-гигабайтный чип оперативной памяти. Хранить любые данные и файлы можно на флэш-накопителе вместительностью 64, 128 или 256 ГБ в зависимости от модификации устройства.

Основная камера состоит из портретного сенсора, модуля смарт-HD и широкоугольного объектива на 12 миллионов пикселей. Каковы характеристики фронтальной камеры, авторы рендера пока не могут сказать. Стоимость новинки бюджетной категории от Apple составит 500, 550 и 650 евро соответственно за варианты с разным объемом встроенной памяти. Все остальные данные о iPhone SE Plus, выпуск которого только готовится, станут известны позже.

Источник: www.ixbt.com



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