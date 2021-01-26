 

Россиянка раскрыла схему мошенничества на «лечении» туристов от COVID-19

26.01.2021, 15:44, Новости дня
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Россиянка Анна Воскресенская рассказала о схеме, которая практикуется на Кубе с целью получения денег от страховой компании за якобы «лечение» от коронавируса прибывающих в страну туристов.

Россиянка рассказала «Ридусу», что после прилета на Кубу у нее и ее мужа взяли тест ПЦР на коронавирус. Супругу Воскресенской сообщили, что его тест положительный, и направили в обсерватор для пациентов с COVID-19. При этом повторный тест, по ее словам, затягивали максимально: ее супругу сделали его в день вылета, хотя по местному законодательству повторный тест должны были провести в течение 24 часов. «То лаборатория сломалась, то еще что. До семи дней. Все это за счет страховой, причем вписывают даже МРТ и КТ, которых там и в помине нет», – рассказала Анна.

По ее словам, «госпитализация в обсерватор» является прикрытием для масштабной аферы. Как рассказала Анна, муж заметил, что в обсерваторе все время поддерживают постоянное число больных: сколько выписали – столько потом и привезли. Причем ни у кого из «заболевших» не было симптомов, а в случае их появления человека переводили в обычный госпиталь. «Медицинской квалификации у персонала нет никакой: он сам объяснял медсестре, как мерить давление», – рассказала россиянка. Она добавила, что кормили в обсерваторе скудно: «Горстка риса, два банана». Сама Анна, оторванная от находившегося в обсерваторе мужа, проживала в гостиничном номере на карантине в полном одиночестве.

Смысл аферы, по словам туристки, заключается в том, чтобы по максимуму затянуть «лечение» и добиться от страховой компании оплаты всех сделанных и не сделанных туристам процедур.

Воскресенская вернулась с Кубы на прошлой неделе, ее муж остался на острове ждать вылета в Россию до 29 января. По прилете туристка попыталась предупредить страховую компанию о мошеннической схеме, но, по ее словам, страховщик отреагировал «подозрительно вяло». «Они ссылались на кубинскую специфику: мол, что вы хотите, там все принадлежит государству, поблагодарили – и все. До этого мы связывались с посольством, но это так ничем и не кончилось. Создается впечатление, что все все прекрасно знают», – рассказала Анна.

Отметим, что это не первое сообщение о мошенничестве, связанном с коронавирусом. Так, в Европе уже начали распространять объявления о продаже вакцины от COVID-19.



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