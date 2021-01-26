 

В ПФР назвали число отказавшихся от бумажных трудовых книжек россиян

26.01.2021, 15:44, Новости дня
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Свыше 6 млн жителей РФ решили перейти на электронную трудовую книжку, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда РФ (ПФР).

«С начала введения в 2020 году в РФ электронных трудовых книжек 47 млн работающих россиян определились со способом ведения своей трудовой. При этом 6 млн человек выбрали электронную книжку, отказавшись от бумажной», – цитирует сообщение фонда ТАСС.

Больше всего граждан, выбравших электронную трудовую, живут в ЦФО (33,3%) и Поволжье (18,6%).

«Одно из главных преимуществ электронного формата в том, что он практически исключает риск потери работником сведений о своем трудовом стаже. Даже в случае ликвидации работодателя, сотрудник может запросить в ПФР полные сведения о своей трудовой деятельности и получить их», – пояснили в ПФР.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что россияне могут включить в электронные трудовые книжки весь свой трудовой стаж, а не только тот, который получат с 1 января 2021 года.

Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что россиянам очень важно держать на руках нечто материальное, поэтому большинство из них отказываются переходить на электронный вариант трудовой книжки. 



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