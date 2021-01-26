 

Эксперты ВОЗ не увидели снижения риска передачи COVID-19 после вакцинации

26.01.2021, 15:44, Новости дня
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Фактических данных о снижении риска передачи коронавируса после вакцинации пока не зафиксировано, сообщили в Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ).

На данный момент нет необходимости отдавать приоритет прививания международным путешественникам, считают в группе, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию экспертов.

В ВОЗ полагают, что в период ограниченного предложения вакцин «преференции по вакцинации лиц, совершающих международные поездки, будет противоречить принципу справедливости».

Также в пользу этого приводится аргумент об отсутствии «фактических данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи инфекции».

Ранее в исследовании бразильских ученых, опубликованных на портале medRxiv утверждалось, что коронавирус может вызывать изменения в мозге, связанные с проявлениями шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона.



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