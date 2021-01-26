 

СК сообщил о задержании фигурантов дела о нападении на силовиков

26.01.2021, 15:40, Разное
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По версии следствия, 23 января участвовавший в незаконной акции на Пушкинской площади в центре Москвы мужчина нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы. В тот же день другой гражданин совершил наезд на полицейского в Пресненском районе столицы.

“В настоящее время двое мужчин, являющихся уроженцами Республики Калмыкия, задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения”, – говорится в сообщении.

Следователи столичного СК продолжают работу по выявлению лиц, причастных к противоправным действиям 23 января.

Напомним, что в тот день в российских городах прошли незаконные митинги. За несколько дней до этого в социальных сетях начали распространяться призывы к участию в несанкционированных акциях.

Видео с применением силы в отношении сотрудника полиции во время акции на Пушкинской площади опубликовал телеграм-канал Mash.



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