“Дочь старше жены, получается?” Николаев во время отдыха в США встретился со старшей дочерью

26.01.2021, 15:14, Новости дня

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61-летний российский певец Игорь Николаев, который вместе с семьей находится на отдыхе в США, 25 января разместил в сети совместное фото со своей старшей дочерью от первого брака – 42-летней Юлией.

“Редкие деньки со старшей дочкой. Тем ценнее!” – написал артист, отметив, что фото сделала его 38-летняя жена Юлия Проскурякова.

“Дочь старше жены, получается? Ну ничего себе, как в мексиканском сериале, круто!” – отреагировали подписчики.

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Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Николаев – отец двух дочерей. Старшей дочери артиста Юлии в октябре 2020 года исполнилось 42 года. Ее мать – первая жена Николаева Елена Кудряшева. Сейчас Юлия живет в США. Она работает фармацевтом.

В 2015 году в браке с Юлией Проскуряковой у артиста родилась дочь Вероника. Николаев и Проскурякова зарегистрировали отношения в 2010 году – осенью 2020 года супруги отмечали 10-летие семейной жизни.

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