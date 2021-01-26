 

“Дочь старше жены, получается?” Николаев во время отдыха в США встретился со старшей дочерью

26.01.2021, 15:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

61-летний российский певец Игорь Николаев, который вместе с семьей находится на отдыхе в США, 25 января разместил в сети совместное фото со своей старшей дочерью от первого брака – 42-летней Юлией

“Редкие деньки со старшей дочкой. Тем ценнее!” – написал артист, отметив, что фото сделала его 38-летняя жена Юлия Проскурякова. 

“Дочь старше жены, получается? Ну ничего себе, как в мексиканском сериале, круто!” – отреагировали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Николаев – отец двух дочерей. Старшей дочери артиста Юлии в октябре 2020 года исполнилось 42 года. Ее мать – первая жена Николаева Елена Кудряшева. Сейчас Юлия живет в США. Она работает фармацевтом.

В 2015 году в браке с Юлией Проскуряковой у артиста родилась дочь Вероника. Николаев и Проскурякова зарегистрировали отношения в 2010 году – осенью 2020 года супруги отмечали 10-летие семейной жизни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / В Эстонии без электричества остались более 33 тыс. домов

05.08 / Нефть подешевела на росте числа заболевших коронавирусом

01.07 / Эксперт: Люди освоились с электронным голосованием по поправкам

28.09 / МВД Белоруссии оценило число участников воскресных акций

25.11 / В Венгрии тестируют российскую вакцину от коронавируса

21.10 / Украина не ведет переговоры о поставках или закупках российской вакцины от COVID-19 – Минздрав

28.12 / В Донецкой области осудили одну из организаторов “референдума ДНР”

28.09 / В Донецкой области боевики нарушили перемирие – штаб ООС

22.10 / Зеленский: Мы выполнили требования МВФ. Но есть люди, работающие против государства Украина

11.09 / В ФРГ заявили, что РФ имеет «все необходимое» для расследования по Навальному

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска