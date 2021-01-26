 

В 2020 году пограничники задержали более 9 тыс. нелегальных мигрантов – Госпогранслужба Украины

26.01.2021, 15:14, Новости дня
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В 2020 году украинские пограничники задержали почти 9250 нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины 26 января.

Более 8 тыс. из них были задержаны за нарушение правил пребывания в Украине.

“Наибольшее количество таких правонарушителей пограничники обнаружили в пунктах пропуска для воздушного сообщения – 4340 человек”, – отметили в ГПСУ.

Всего пограничники задержали 1008 граждан РФ, 872 гражданина Молдовы, 645 граждан Азербайджана, 642 гражданина Грузии, 623 гражданина Венгрии, 535 граждан Турции, 312 граждан Армении и 278 граждан Румынии.

Также в ГПСУ сообщили, что пограничники не пропустили в Украину более 5 тыс. потенциальных нелегальных мигрантов.

“За незаконное пересечение государственной границы задержаны 1067 нелегальных мигрантов”, – добавили в службе.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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