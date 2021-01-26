 

В Германии мужчина с ножом напал на прохожих, есть раненые

26.01.2021, 15:14, Новости дня
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26 январе в немецком городе Франкфурт-на-Майне мужчина с ножом напал на прохожих, ранив нескольких человек. Об этом сообщает местное издание hessenschau.

Инцидент произошел в районе вокзала.

По данным издания, пострадавшие получили серьезные, но не опасные для жизни ранения.

Факт нападения подтвердила в Twitter полиция Франкфурта.

“Сообщается об одном человеке, который предположительно ранил еще нескольких человек; он был задержан очень быстро. Точные обстоятельства преступления в настоящее время являются предметом расследования”, – говорится в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что “опасности больше нет”.

#Frankfurt #Bahnhofsviertel

Es wurde eine Person gemeldet, die mutmaßlich mehrere andere Personen verletzt haben soll; sie wurde sehr zeitnah festgenommen.

Die genauen Tatumstände sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Es besteht keine Gefahr mehr.

Weitere Infos folgen.

— Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) January 26, 2021

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, злоумышленник, по некоторым данным, находился под влиянием наркотиков. Подтверждений информации, что нападение как-то связано с политикой, – пока нет.

Издание отмечает, что ранение получили как минимум три человека. Один из пострадавших имеет серьезное повреждение.

Очевидцы рассказали, что мужчина с ножом выбирал жертв “наугад”, после чего наносил им удар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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