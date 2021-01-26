Ученые посоветовали диету, снижающую риск развития диабета

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26.01.2021, 14:52, Разное
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Ученые из Техасского университета посоветовали диету, которая снижает риск развития сахарного диабета. По их словам, в рационе в течение 12-ти недель важно снизить количество углеводов примерно на треть.
В исследовании американских специалистов приняли участие 1357 человек. Большинство испытуемых имели лишний вес или же ожирение, их возраст составлял от 47 до 67 лет. Участники на протяжении 12-ти недель придерживались низкоуглеводной диеты, через полгода научные сотрудники оценивали результаты.

Испытуемым было рекомендовано полностью отказаться от крахмалистых углеводов, которые содержатся в мучных изделиях. Ученые пришли к выводу, что такая диета ослабляет симптомы уже имеющегося заболевания и предотвращает риск развития диабета в целом.

В будущем американские медики планируют провести еще ряд исследований, связанных с контролем суточной нормы калорий, чтобы убедить в положительном влиянии на организм соответствующего режима питания. Важно добиться устойчивой потери веса и перехода патологии в ремиссию.

Источник: ria.ru



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