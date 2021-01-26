Samsung Galaxy S21 может повторить провал Galaxy S20

26.01.2021, 14:42, Разное

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Неутешительные результаты могут снова показать новые флагманы компании Samsung. Galaxy S21, согласно прогнозам, рискуют повторить провал предыдущей модели Galaxy S20.

В ближайшее время корпорация Samsung выведет на международный рынок свои очередные флагманские смартфоны. Galaxy S21, корыми продолжат тенденции прошлогодних моделей Galaxy S20, могут повторить их провал в релизах. Об этом сообщают как независимые эксперты, так и специалисты самого южнокорейского IT-гиганта. Выход новинки ранее привычного срока также называют следствием невысокого спроса на двадцатую Galaxy S.

В маркетинговом отделе компании-производителя не ждут сверхприбыли от Galaxy S21 5G. Расчет на 2021 год демонстрирует планирование выхода всего лишь порядка 26 миллионов аппаратов. Из них около десятка миллионов единиц составят базовые модели, расширенные версии Galaxy S21+ Galaxy S21 Ultra разойдутся по торговым сетям предположительно по восемь миллионов устройств каждая. Таким образом, 40% в продажах нового поколения S-модели займет основной аппарат, оставив более оснащенным модификациям по 30%.

Изначально в Samsung предполагали подать более 35 миллионов штук новых флагманов, однако сейчас все прогнозы пришлось откорректировать. Здесь сыграла свою роль и пандемия коронавируса, из-за которой продажи офлайн стали затруднительными. Также в списке причин спада популярности флагманской продукции южнокорейского бренда стало ослабление его позиций в премиальном сегменте мобильных телефонов.

При этом стоит отметить, что в 2020 году именно Galaxy S20 Ultra стал единственным в серии, спрос на который превысил существующее предложение. Из-за недостаточного количества девайсов на рынке, аппарат стал дефицитным и компания недополучила значительные суммы выручки. Сейчас, как сообщают инсайдеры, заказы комплектующих для 21 линейки лиш немного превысили аналогичные поставки в минувшем году.

Источник: www.thelec.net