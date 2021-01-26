Загрязнение воздуха связали с риском прогрессирующей потери зрения

26.01.2021, 14:50, Разное

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Что такое возрастная макулодистрофия

Возрастная макулярная дегенерация (макулодистрофия) – истончение части сетчатки глаза (макулы), которая отвечает за наиболее четкое зрение. Она проявляется прогрессирующим ухудшением (замутнением) центрального зрения. Это одна из ведущих причин потери зрения в возрасте старше 50 лет. Согласно рассчетам, в 2020 году от этой проблемы страдали 200 миллионов человек, к 2040 году их количество может увеличиться до 300 миллионов.

Причины макулодистрофии плохо неизвестны, но ученые знают ее факторы риска. Сочетание курения, генетической предрасположенности и лишнего веса увеличивают риск ее развития в 19 раз. Поскольку курение – точно установленный фактор риска дистрофии, ученые предположили, что загрязнение воздуха может также оказаться ее фактором риска.

Загрязнение воздуха и здоровье глаз

Загрязнение воздуха – один из важнейших внешних факторов, несущих риски для здоровья. Известно, что оно связано с вероятностью смерти от болезней легких, сердечно-сосудистой системы и рядом других проблем. Связь здоровья глаз с загрязнением также изучается. Возможно, оно играет роль в возникновении глаукомы. Одно исследование ранее показало связь между загрязнением в связи с дорожным трафиком и риском возрастной макулодистрофии.

Вредное действие загрязнения воздуха на здоровье, вероятно, связано с воспалением и оксидативным стрессом. Сетчатка глаза особенно чувствительна к таким воздействиям. Она повреждается в результате окислительного стресса, который считается одним из механизмов развития возрастной макулодистрофии.

Новое исследование

Ученые обработали данные британского биобанка (UK Biobank) о здоровье и условиях жизни 155 тысяч человек. Участникам исследования было 40-69 лет в 2006 году, в то время у них не было заболеваний глаз. Их просили сообщать ученым, если врач диагностирует у них возрастную макулярную дегенерацию. Около трети участников исследования прошли обследование сетчатки глаз, которое требуется для диагностики этой болезни.

Для учета уровня загрязненности воздуха ученые воспользовались данными проекта по изучению влияния факторов окружающей среды на здоровье (Environmental Determinants of Health Project). Оказалось, что рост загрязненности воздуха мелкими частицами на каждый микрограмм на кубический метр связано с увеличением риска возрастной макулодистрофии на 8%. При этом мелкие частицы не превышают в диаметре 2,5 микрометра.

«Средний возраст участников был около 60 лет. Это небольшое увеличение в 8% скорее всего будет расти со временем», – прокомментировал исследования профессор Роберт Макларен (Robert MacLaren) из Оксфордского университета. По его словам, «это британское исследование похоже на тайваньское исследование 2019 года. То, что два несвязанных исследования пришли к похожим выводам, увеличивает уверенность в том, что это реальная связь», – сказал The Guardian профессор Крис Инглхерн (Chris Inglehearn) из Лидского университета, который не принимал участия в исследовании.