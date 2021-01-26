 

Светлана Тихановская предложила сделать БЧБ-флаг с двумя полосками

26.01.2021, 14:55, Разное
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Международно-избранный президент Белоруссии Светлана Тихановская рассказала о грядущей реформе государственного флага.

По её мнению, национальный символ должен иметь две белые и две красные полосы.

– Две красные полоски символизируют не только двойной напор на борьбу, но также своеобразная дань материнству и беременности. Когда у тебя тест показывает одну полоску, то не знаешь чего ожидать, а вот в случае двух полосок ясно, что государство уже родилось. У такой прекрасной демократической страны как Австрия две красные полосы и один из лучших уровней жизни в Европе, – пояснила политик.

Тихановская призвала всех протестующих, оставшихся в Белоруссии, внести изменения в цветовую гамму полотнищ для протеста, а также выразила надежду на увеличение протестного потенциала за счёт новых социальных групп.

– К нам могут присоединиться матери, особенно многодетные, свергать Лукашенко нам могут помочь феминистки, ведь у них в Беларуси будущего большое будущее, – заключила она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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