Си Цзиньпин предупредил о новой холодной войне

26.01.2021, 14:50, Новости дня

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Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал к многостороннему подходу при решении глобальных проблем. По словам китайского лидера, в условиях пандемии страны должны объединиться, а не начинать «новую холодную войну».

В ходе выступления на ВЭФ, который в этом году проходит онлайн, Си Цзиньпин ни разу не упомянул США или нового президента Джо Байдена, отмечает газета The Guardian, содержание статьи которой приводит ИноТВ. При этом, как указывается в публикации, китайский лидер предупредил американского коллегу не продолжать протекционистскую политику своего предшественника Дональда Трампа, дав понять, что не позволит Вашингтону диктовать Пекину условия.

Так, председатель КНР указал на необходимость создания открытой мировой экономики и поддержания многосторонней торговли без дискриминации и барьеров. Кроме того, отметил китайский лидер, создание небольших группировок, начало новой холодной войны, запугивание других и введение санкций могут лишь «подтолкнуть мир к расколу и даже конфронтации».

Си Цзиньпин считает, что экономический кризис, вызванный распространением COVID-19, возможно решить лишь при помощи многостороннего подхода. Альтернативой этому он назвал «закон джунглей». «Ни одна глобальная проблема не может быть решена одной страной в одиночку. Для этого необходимы глобальные действия, глобальный ответ и глобальное сотрудничество», – приводит The Guardian слова председателя КНР.

Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин не поддастся западной критике и обвинениям в нарушении прав человека в Гонконге и в обращении с уйгурским населением, которое бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал «геноцидом». «В мире нет двух одинаковых листьев, как нет одинаковых историй, культур или социальных систем. Каждая страна уникальна по своей истории, культуре и социальной системе, и ни одна из них не превосходит другую», – сообщил китайский лидер.

В Кремле ранее сообщили, что президент Владимир Путин выступит на Давосском форуме 27 января.